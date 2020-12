Danske Martin Braithwaite har succes i FC Barcelona for tiden. Med fire mål i de seneste tre kampe er det svært at sige andet.

Angriberen har dog ligeledes haft svære tider i Spanien med manglende spilletid. I de hårde perioder mener angriberens mor Heidi Braithwaite, at pressen har været efter ham.

»Jeg synes, at pressen er for hårde ved Martin (Braithwaite, red.), når det ikke kører på banen,« siger hun til B.T. og fortsætter.

»Han får også meget kritik, når han er med landsholdet, og jeg synes ikke, at man ser det hårde arbejde, han leverer hver gang. Men jeg er også klar over, at pressen skal finde en syndebuk hver gang.«

Martin Braithwaite har scoret i Barcelonas to seneste Champions League-kampe. Foto: BERNADETT SZABO Vis mere Martin Braithwaite har scoret i Barcelonas to seneste Champions League-kampe. Foto: BERNADETT SZABO

Landsholdsspilleren har scoret mod Dynamo Kiev, Osasuna og Ferencváros i løbet af de seneste to uger. Og selv om der findes mange kritikere, så nyder Heidi Braithwaite bare sønnens succes i øjeblikket.

»Vi får så mange lykønskninger, og vi er så stolte over hans præstationer. Når alt kommer til alt, så ønsker man bare det bedste for sine børn. Og når vi bliver mødt af kritik, så plejer vi bare at spørge, om de har nogle familiemedlemmer, der spiller i Barcelona.«

Har han overvejet sine muligheder, når spilletiden har været minimal i Barcelona?

»Overhovedet ikke. Der er ingen tvivl om, hvor Martin vil være. Han har hele tiden sagt, at hans chance nok skulle komme, hvis han blev ved med at arbejde hårdt, og når den kom, var det med at gribe den. Det har han heldigvis gjort.«

Heidi Braithwaite nyder sønnens succes. Foto: VALENTYN OGIRENKO Vis mere Heidi Braithwaite nyder sønnens succes. Foto: VALENTYN OGIRENKO

Heidi Braithwaite tilføjer, at hun stadig ser alle sønnens kampe hjemme i Esbjerg. Nogle gange samles hele familien, og andre gange ser hun kampene alene. Hun understreger, at nervøsiteten stadig er stor hver gang.

Hvornår kommer I til at se ham igen?

»Det gør vi til jul. Og vi tager selvfølgelig til Spanien, fordi vi holder jul, hvor Martin er. Han kan ikke komme hjem, da de spiller kort inden den 24., mens de også har en kamp lige inden nytår.«

29-årige Martin Braithwaite skiftede Leganes ud med Barcelona tilbage i februar, men det er først nu, at et gennembrud måske står for døren.