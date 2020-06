Han blev far for fjerde gang, lige efter coronavirus for alvor brød ud.

Men Martin Braithwaite tog ikke pausen fra fodbolden som en mulighed for at hygge sig og slappe af med sin familie på fuldtid.

Den chance ville han ikke tage, selvom han flyttede fra sit hotel i Barcelona til Madrid, hvor hans kone og børn befandt sig.

»I mit hoved sagde jeg: 'Det her kommer til at tage lang tid',« siger Martin Braithwaite til The Athletic.

Martin Braithwaite har givet den fuld skrue her i coronatiden. Foto: JOSEP LAGO Vis mere Martin Braithwaite har givet den fuld skrue her i coronatiden. Foto: JOSEP LAGO

Da den frygtede coronavirus brød ud, var han næsten lige skiftet til FC Barcelona og havde spillet flere kampe, og derfor begyndte han også med det samme at forberede sig på at spille kampe igen. Måske det endda kunne give ham en fordel, vurderer han.

»Nogle spillere tænker måske 'det er bare et par uger, jeg har brug for ferie, så jeg slapper bare af. Og pludselig er der gået to måneder, og så tænker man 'shit, jeg har ikke lavet noget',« siger Martin Braithwaite.

Sådan ville den danske landsholdsangriber ikke have det. I stedet har han arbejdet benhårdt.

»Jeg startede på dag et af karantænen. Disse to måneder vil gøre en kæmpe forskel, når vi starter med at spille. Vi skal kunne arbejde med og håndtere den stress, der kommer til at ramme musklerne med kampe hver tredje dag. Det arbejde vi skal lave er at forberede os selv på det her,« siger Martin Braithwaite om kravene til spillerne, når den spanske liga starter i den kommende weekend.

Martin Braithwaite på bænken under kampen mellem Real Madrid og FC Barcelona i starten af marts. Foto: SERGIO PEREZ Vis mere Martin Braithwaite på bænken under kampen mellem Real Madrid og FC Barcelona i starten af marts. Foto: SERGIO PEREZ

Det var den 20. februar, det blev officielt, at Martin Braithwaite skiftede til Barcelona fra Leganes.

Den danske landsholdsangriber har skrevet under på en kontrakt, der løber til sommeren 2024.

Transfervinduet var egentlig lukket, da Barcelona hentede danskeren, men fordi den spanske storklub blev ramt af længerevarende skader, fik de dispensation til at hente en erstatning. En regel, der kun findes i Spanien, og erstatningen skal da også hentes i samme land.

FC Barcelona er Martin Braithwaites sjette klub som professionel efter Esbjerg, Toulouse, Middlesbrough, Bordeaux og altså Madrid-klubben Leganés.