Den danske landsholdsspiller Martin Braithwaite er på vej til den spanske klub Leganes.

Det er den engelske avis The Telegraph, der melder, at landsholdsangriberen ligner en færdig mand i Middlesbrough. I hvert fald når det gælder resten af denne sæson.

Avisen fortæller, at Braithwaite netop nu taler med nummer 16 i La Liga om en lejeaftale.

Braithwaite har fået grønt lys af Middlesbrough-manager Tony Pulis til at finde en ny klub. Og det har landsholdsspilleren udnyttet.

Der er flere grunde til, at Middlesbrough vil af med spilleren, som blev købt i franske Toulouse for godt 80 millioner kroner for halvandet år siden.

For det første vil Tony Pulis gøre plads til andre spillere i sin trup. Smutter Braithwaite, giver det både plads og økonomi til at hente nye forstærkninger til det nordøstlige England.

Braithwaite tjener ifølge The Telegraph over 21 millioner kroner om året i Championship-klubben. De penge mener Pulis, han kan bruge bedre.

For det andet mener The Telegraph at vide, at Middlesbroughs trænerteam i denne sæson har været 'dybt frustreret' over Braithwaites attitude. Danskeren troede, han skulle til en større liga i sommer, men et klubskifte blev ikke til noget.

Det bliver det efter alt at dømme nu. Leganes jagtede også Braithwaite i sommer, men nu ser spanierne endelig ud til at få fingre i landsholdsspilleren.

En lejeaftale står til snart at gå igennem, lyder bulletinerne fra England.

Martin Braithwaite har i denne sæson scoret tre mål i 17 kampe for Middlesbrough, men siden 1. december har han ikke figureret i Championship-klubbens trup.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Braithwaites agent, Ivan Marko Benes.