Danske Martin fra Esbjerg chokerede hele verden, da han tilbage i februar skiftede Leganes ud med selveste FC Barcelona.

Og selvom fodboldspilleren med efternavnet Braithwaite længe både havde drømt og forestillet sig, at han ville ende i en stor klub, så var det en speciel og surrealistisk tid, da det hele var ved at falde på plads. En tid, hvor end ikke hans tætteste familie vidste noget.

Nu fortæller den 29-årige esbjergenser så, hvordan det var, da han endelig kunne ringe hjem til sin mor og overbringe den vilde nyhed. Det sker i podcasten 'Rejsen', der har Danijel Drux fra fodboldprogrammet 'Sat Af' som vært.

»Om mandagen begynder alt at komme ud. Og der er ikke nogen, der har vidst noget som helst. Jeg kan så huske tirsdag aften, hvor alt er ude, så siger jeg til min mor: 'Det er rigtigt, mor. Det her med Barca. Det er de sidste detaljer, der mangler, men det er rigtigt.' Og jeg kan huske, at min mor bare begynder at græde,« siger han og fortsætter:

Martin Braithwaite har kontakt med FC Barcelona frem til sommeren 2024.

»Hun siger bare: 'Du har arbejdet så hårdt i så lang tid, og jeg er så glad på dine vegne. Du fortjener det så meget.' Og det var sådan helt sindssygt at opleve som en familie. Hun var virkelig glad på mine vegne. Jeg kunne mærke det.«

Allerede kort tid efter skiftet blev en realitet, fortalte den danske fodboldspiller i et interview med B.T., hvordan han havde holdt det hemmeligt for alle – selv hans kone var uvidende om det store skifte helt frem til få dage før offentliggørelsen, hvor han så ikke kunne holde den længere.

»Jeg blev nødt til at sige det til min kone mandag aften, fordi det var kommet ud i medierne, så hun havde fået sindssygt mange beskeder fra sin familiemedlemmer. Jeg kunne godt se, at hun kiggede lidt underligt på mig i løbet af dagen, som om der var noget, jeg skulle sige til hende,« sagde han dengang.

Efter det famøse skifte kom på plads var B.T. også på plads i barndomshjemmet i Esbjerg, hvor Braithwaites mor, Heidi, ikke lagde skjul på, hvor stolt hun var af sin søn, der nu var en del af en af de absolut største fodboldklubber i verden.

»Vi er simpelthen så stolte og er bare glade på hans vegne. Det, at Martin nu har skrevet den her kontrakt, kan jo også være til inspiration for andre. Han har altid sagt, at hvis ikke han skulle tro på det, hvem skulle så gøre det? Det viser jo, at hvis man tror nok på noget og arbejder stenhårdt, så kan det også lykkes,« sagde hun.

Den danske stjerneangriber har indtil videre spillet 11 kampe og lavet et enkelt mål for den spanske storklub.

