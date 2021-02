Vrede fans stormede Marseilles træningsanlæg i sidste måned. Flere af dem er blevet straffet onsdag.

En Marseille-fan er blevet i dømt tre måneders fængsel, efter at han og omkring 300 andre stormede den franske fodboldklubs træningsanlæg sidste måned.

De hundredvis af tilhængere forårsagede omfattende skader, da de trængte ind på træningsanlægget 30. januar.

Ligue 1-klubben har beskrevet stormløbet som et skræmmende vanvid af voldshandlinger og protester mod klubledelsen. Episoden fandt sted efter en periode med svigtende resultater for klubben.

To af de sigtede blev frikendt onsdag, elleve fik en betinget dom på seks måneders fængsel, mens en tolvte person, der har erkendt at have begået tyveri, har fået en fængselsdom på tre måneder.

- Jeg fulgte folkemængden og opførte mig som et æsel, siger en af dem, der blev løsladt onsdag efter tre ugers frihedsberøvelse.

De sigtede var alle mænd mellem 19 og 37 år fra forskellige steder i Frankrig.

Anklagere havde gået efter en meget hårdere dom til dem, der var involveret i ødelæggelser for over 80.000 euro. Beløbet svarer til knap 600.000 kroner.

Marseilles amerikanske ejer Frank McCourt fordømte på det kraftigste angrebet på anlægget.

Han betegnede tilhængerne som "bøller" og sammenlignede den voldelige protest med det dødbringende angreb på den amerikanske kongresbygning.

Få dage efter stormløbet mod Marseilles træningsanlæg blev Andre Villas-Boas suspenderet efter at have tilbudt at trække sig fra posten som cheftræner i klubben.

