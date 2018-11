Da Markus Henriksen stod og jublede i omklædningsrummet, tændte han sin mobiltelefon. Og der så han den. Sms'en fra svigermor.

»Jeg vidste, at det var op over, så det kunne ske når som helst. Det var en dejlig følelse,« siger den norske landsholdspiller.

For det var en god besked, der var tikket ind.

Mens Markus Henriksen mandag aften havde spillet Nations League-kamp med det norske landshold på Cypern - og vundet med 2-0 - havde hans hustru Anne Helene født parrets tredje barn, en pige.

Markus Henriksen (th.) i kampen mod Cypern. Foto: KATIA CHRISTODOULOU

»Jeg fandt ud af det 10 minutter efter kampen. Jeg stod og jublede med gutterne i omklædningsrummet, da jeg kiggede jeg på telefonen, og så var var der massevis af tillykkeønskninger og billeder,« siger Markus Henriksen til Adresseavisen.

Han havde også overskud til at sende en hilsen hjem til Trondheim.

»Det var en speciel følelse. Jeg er utrolig stolt og må give honnør til mun hustru, som lod mig være med her og spille kampene her, selv om det var tæt på terminen,« siger Markus Henriksen.

Han har været væk hjemmefra i flere dage, da det norske landshold i fredags spillede Nations League-kamp i Slovenien.

Med mandagens sejr over Cypern sikrede Norge sig førstepladsen i sin liga c-gruppe og dermed oprykning til liga b - det er herfra det danske landshold er rykket op på bedste niveau, liga a.

Markus Henriksen spillede hele kampen på midtbanen, mens de to norske mål begge blev scoret af Ola Kamara.

»De må vælge deres taktik. Og vi må arbejde på vores. De forsvarede sig godt, selvom vi også fik nogle chancer. Det er svært at nedbryde, og de her kampe er svære, for vi skal hele tiden være klar på kontraangreb. Det er deres valg med den taktik,« sagde den norske danske landstræner Åge Hareide om den begivenhedsforladte kamp.