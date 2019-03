Brøndby er forud for Strategi 6.4 med tocifret millionoverskud i 2018. Det giver luft til større budget.

Brøndbys nye sportsdirektør, Ebbe Sand, kan se frem til et større økonomisk råderum i de kommende år, når han skal sammensætte truppen.

Af klubbens årsregnskab onsdag fremgår det, at man for 2018 har opnået et overskud på 10,4 millioner kroner, som er det bedste resultat siden 2006.

Ifølge klubbens Strategi 6.4 skulle Brøndby i 2019 opnå økonomisk balance, og dermed er man et år forud i forhold til planen. Det får klubben til at opdatere strategien.

Frem mod 2022 vil klubben hæve budgettet til det sportslige setup - herunder også ungdomsafdelingen Masterclass - med hele 50 procent i forhold til det tidligere budget.

Den forbedrede økonomi i klubben samt en varslet aktieemission senere i 2019 til 100 millioner kroner skal danne grundlaget for det øgede budget.

Derudover forventer man ifølge regnskabet at tjene 44 millioner kroner på spillersalg til sommer.

