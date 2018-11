Fodboldklubben Lyngby Boldklub stopper samarbejdet med cheftræner Mark Strudal. Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

Mark Strudal blev ansat i Lyngby Boldklub i sommer. Siden da er det blevet til seks sejre, fem uafgjorte og otte nederlag i 1. Division for Superliga-nedrykkerne.

Fyringen af Strudal kommer, fordi matchet mellem klubben og træneren ikke er der. Det siger sportsdirektør Birger Jørgensen.

»Der er ikke tale om, at vi er skuffede over Mark Strudal, eller at vi tror på oprykning med en anden cheftræner. Matchet er der ganske enkelt ikke. Mark Strudal er et stærkt brand i dansk fodbold, ligesom Lyngby Boldklub er det. I arbejdet med at få begge dele til at spille optimalt, har vi ikke stået stærkt nok,« siger han.

Mark Strudal er blevet fyret i Lyngby Boldklub. Foto: Torkil Adsersen Vis mere Mark Strudal er blevet fyret i Lyngby Boldklub. Foto: Torkil Adsersen

Assistenttræner Christian Nielsen, fysisk træner Thomas Kjærbye og målmandstræner Claus Fallentin tager midlertidig over, mens klubben arbejder på at finde en ny cheftræner til holdet.

50-årige Mark Strudal har tidligere været angrebstræner i FC Nordsjælland og Brøndby IF. Jobbet i Lyngby var den tidligere angribers første tjans som cheftræner.

»Sådan er fodbold. Jeg har arbejdet hårdt for Lyngby, som er en rigtig traditionsklub med et kæmpe potentiale via talentafdelingen. Men det er rigtigt, at rammerne uden for banen tydeligt har båret præg af, at oprydning af klubben har været førsteprioritet,« siger Strudal i pressemeddelelsen, og fortsætter:

»Jeg vil gerne takke alle spillerne og staben for at have kæmpet sammen med mig. Vi kom langt i mine øjne, og jeg ærgrer mig over, at vi ikke skal videre sammen.«

Lyngby Boldklub og Mark Strudal stopper samarbejdet. Læs mere info her: https://t.co/1YXtGtj1Qx #1div #lyngby # pic.twitter.com/JA4NlN4g35 — Lyngby Boldklub (@LyngbyBoldklub) November 28, 2018

Mark Strudal vakte opsigt fra start i sin rolle som cheftræner i den storkøbenhavnske klub, som var på randen af konkurs sidste vinter.

Han flåede kort før sæsonstart anførerbindet af mange-årig anfører Mathias Tauber, hvilket skabte uro i truppen.

»Det er ikke de manglende resultater, der har gjort udslaget. Efteråret har været rigtig hårdt udenfor banen med ny økonomi efter nedrykning, flere pressesager, nederlag, spillerafgang og organisatoriske ændringer,« lyder det ydermere fra sportsdirektør Birger Jørgensen i pressemeddelelsen:

»Jeg skal være den første til at sige, at det oprydningsarbejde, vi har været nødt til at færdiggøre i efteråret, i høj grad har præget den sportslige afdeling. Strudal og Co. har ikke fået det, vi troede, vi kunne tilbyde.«