En skæbnesvanger præstation hjemsøger stadig stjernemålmand, der har modtaget mordtrusler.

Den tidligere Liverpool-målmand Loris Karius lever stadig med traumet fra Champions League-finalen for snart to år siden, hvor han med to katastrofale drop sørgede for, at Real Madrid slog Liverpool 3-1 og igen kunne kalde sig mestre af Europa.

Et par uger efter finalen, skød Karius skylden på Real Madrids Sergio Ramos, der ifølge Karius havde pådraget målmanden en hjernerystelse under finalen - og det var angiveligt derfor, at den tyske keeper to gange fejlede.

Den forklaring blev dog kun mødt med latter blandt fodboldfans verden over. I dag fortryder Karius, at han ikke straks efter kampen gik til angreb på Ramos.

»Set i bakspejlet skulle jeg have været mere aggressiv i min udadvendte kommunikation og strakt fortalt, at slaget fra Ramos havde ført til hjernerystelse under kampen,« siger Karius til tyske Bild.

»Jeg fik foretaget en test, der bekræftede min mistanke, men da jeg fik fortalt det til offentligheden, blev jeg kun mødt af ondskab og fornærmelser. Jeg har aldrig brugt det som en undskyldning, men at folk gør grin med nogen, der har skadet hovedet ... det har jeg ingen forståelse for. Reaktionerne gik ud over grænsen.«

»Det er absolut sygt, hvordan folk med anonyme konti på nettet går over grænsen. Selvfølgelig skal tilhængerne have ret til at kritisere, men når kommer til personlige fornærmelser og rene dødstrusler, går det over grænsen.«

I dag står 26-årige Loris Karius på mål for tyrkiske Besiktas.