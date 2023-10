Det lignede nærmest en mandag på en tirsdag for det brasilianske landshold, da de tabte 0-2 til Uruguay.

Og som om det ikke var nok, så fortsatte mareridtet kort før pausen.

Her blev den brasilianske verdensstjerne Neymar båret fra banen i tårer med en mulig knæskade i venstre knæ.

Det skriver flere internationale medier heriblandt AP News og spanske AS.

Neymar var tydeligt knust, da han blev kørt væk på en båre. Foto: Pablo Porciuncula/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Neymar var tydeligt knust, da han blev kørt væk på en båre. Foto: Pablo Porciuncula/AFP/Ritzau Scanpix

Den 31-årige verdensstjerne faldt til jorden og tog sig med det samme til sit knæ omringet af både med- og modspillere.

Ifølge AP forlod Neymar stadion på krykker i kampen, der blev til det første nederlag i 37 kampe i VM-kvalifikationen.

Omfanget af Neymars skade er endnu ukendt, men ifølge det spanske medie, kunne det ligne en mulig korsbåndsskade.

Til Reuters har Det Brasilianske Fodboldforbund oplyst, at Neymar har fået en alvorlig forstuvning i venstre knæ, og stadig skal gennemgå flere undersøgelser for at sikre sig om, der også er tale om mulige ledbåndsskader.

»Vi foretog alle testene, og vi gentager dem i morgen. De 24 timer er afgørende for at se, hvordan hans knæ vil reagere, hvor hævet det vil være, og hvad billederne vil vise,« siger Brasiliens holdlæge Rodrigo Lasmar til AP og fortsætter:

»Vi må vente på, hvad undersøgelserne viser og evaluerer det med en ro, og vi fortæller mere, når vi har en diagnose.«