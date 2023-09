'7-9-13'

Trylleremsen kommer skudt ud af landsholdsspilleren Andreas Skov Olsen, mens han banker under sofabordet i loungen på Hotel Marienlyst, hvor landsholdet i disse dage er samlet.

Den venstrebenede landsholdsspiller føler sig nærmest tvunget til at sige remsen for at afværge alle former for uheld af den slags, der gav ham en mareridtslignende sidste sæson med skader, sygdom og problemer med træneren.

For netop nu er Skov Olsen flyvende, og han er ankommet til Helsingør fra Club Brügge med syv kasser og et oplæg i støvleposen - og det helt store håb er at holde niveauet over en hel sæson.

»Det er dejligt. Jeg har haft en god tid og har fået noget selvtillid, så jeg har det godt.«

»Jeg havde en del skader og så videre i sidste sæson, og nu føler jeg, at jeg har fundet formen og kroppen rimelig godt igen,« siger han, nævner remsen og banker under bordet.

Alle midler skal tages i brug for at holde uheld fra døren - og det midler som både overtro og store mængder forebyggende træning.

»Jeg vil bare undgå det igen. Det var nogle irriterende ting, jeg havde med blindtarmen og sådan noget. Jeg kunne ikke gøre så meget ved det, og det er forhåbentligt overstået nu.«

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Det er ikke det fedeste, at man er væk hjemmefra som fodboldspiller, og så er skadet - så det bruger jeg nu halvdelen af al min tid på at undgå,« siger Skov Olsen.

Han er trods en noget turbulent sæson blevet i Club Brügge, selv om han overvejede et klubskifte denne sommer.

»Der var en del ting - både med mig selv og klubben - hvor jeg ikke kunne se mig selv fortsætte på den måde. Men det er blevet ændret, og jeg ser mig spille i den nye træners system. Så nu vil jeg forsøge at have en fuld sæson med kontinuerlige toppræstationer,« siger Skov Olsen og fortsætter:

»Forholdet med den gamle træner var måske heller ikke tiptop, og vi havde tre trænere på en sæson. Det var lidt kaos på en måde med mange trænerskift, hvor de ville ændre noget hver især.«

»Men nu tror jeg, vi kan få en god sæson, hvor træneren forhåbentligt bliver, og vi har en god base.«

Og starten er mere end godkendt for Skov Olsen, der nu skal forsøge at tage de brandvarme støvler med sig ind i landsholdslejren, hvor San Marino og Finland venter denne uge.