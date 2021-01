16 vilde minutter sendte Chelsea ned i dybet i Premier League-braget mod Manchester City.

Her blev Frank Lampards udvalgte nærmest ydmyget – i hvert fald i første halvleg – med 3-1 hjemme på Stamford Bridge af Pep Guardiolas velsmurte City-maskine.

Alle tre City-mål blev scoret fra det 18. til det 34. minut af et flyvende City-mandskab, som simpelthen var klasser over det slatne hjemmehold, som var uden danske Andreas Christensen i truppen.

Dermed har Chelsea blot vundet en af de sidste seks kampe i en forfærdelig jule- og nytårsperiode – og presset på manager Frank Lampard stiger.

Manchester City's Belgian midfielder Kevin De Bruyne (L) celebrates with teammates after he scores their third goal during the English Premier League football match between Chelsea and Manchester City at Stamford Bridge in London on January 3, 2021.

Efter en optimistisk Chelsea-åbning, kom City hurtigt i teten. Kevin De Bruyne havde netop misbrugt kampens første store chance med et fladt skud lige forbi stolpen, da han tog fat som den store arkitekt.

I venstre side satte han angrebet i gang, og Ilkay Gündogan afsluttede det fornemt lige ude foran feltet ved at trække bolden bag om eget støtteben og sparke den ind helt nede ved den ene stolpe efter 17 minutter.

Bare tre minutter senere fandt De Bruyne holdkammeraten Phil Foden, der ved forreste stolpe scorede til 2-0.

Nu var Chelsea pisket frem, men City straffede det hårdt, da Chelsea med hele holdet fremme mistede bolden.

Hurtige Raheem Sterling sprintede sig til en friløber, men var ved at forpasse chancen med lidt tøven. Han fik dog sendt bolden på stolpen, og i mellemtiden havde Kevin De Bruyne bevæget sig med frem, og han vekslede riposten til 3-0-scoringen.

Der var ganske enkelt klasseforskel på de to mandskaber. I anden halvleg angreb City knap så ivrigt, hvilket var Chelseas held. Selv havde Chelsea svært ved at skabe nævneværdige muligheder, men Callum Hudson-Odoi fik dog pyntet på resultatet i tillægstiden.

3-1 tegnede ikke noget retvisende billedet af opgøret, som City burde have vundet noget større.

Frank Lampards hold fik en fin start på sæsonen, men kan nu blot fremvise en sejr i de seneste seks kampe, og holdet er dumpet til ottendepladsen med sine 26 point.