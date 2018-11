Syv kampe. En sejr. Seks nederlag. Det er status for Thomas Frank, som har stået i spidsen for engelske Brentford siden midten af oktober.

Den mareridts-agtige start på Franks tid som manager i Championship-klubben blev kun værre i aftes, hvor Brentford løb ind i endnu et nederlag på 2-3 til Sheffield United.

»Når vi har det svært, er vi nødt til at stå sammen. Der er ikke andet at gøre. Vi ved, at sådan noget her kan ske, og det sker for os lige nu. Vi er nødt til at steppe op,« siger den tidligere Brøndby-træner til Brentfords hjemmeside.

Thomas Frank blev i midten af oktober opgraderet fra assistenttræner til manager i en svær periode for den ambitiøse klub, som har den danske FC Midtjylland-bestyrelsesformand, Rasmus Ankersen, som direktør.

"We need to step up, we need to do better"



Thomas Frank's calls for togetherness to get through tough period

https://t.co/Jt6ANNeFBD#BRESHU | #BrentfordFC pic.twitter.com/uYi3K1Tpxe — Brentford FC (@BrentfordFC) November 27, 2018

45-årige Frank, som var træner i Brøndby fra 2013 til 2016, har indtil nu ikke overbevist fansene om, at han er manden, der kan indfrie ambitionerne, som på sigt er oprykning til Premier League. Kun enkelt sejr har han formået at opnå i syv forsøg.

Det betyder, at Brentford ligger helt nede som nummer 17 i Championship, den næstbedste engelske fodboldrække. Holdet har kun hentet 21 point i 19 kampe og er blot fire point over nedrykningsstregen.

Tager man et hurtigt kig på de sociale medier, er det tydeligt, at fansene ikke er overbevist om, at Thomas Frank kan løfte holdet ud af krisen. Her er udpluk fra kommentarerne på Twitter:

»Jeg er ked af at være så negativ, men Thomas Frank er nødt til at blive fyret. Han er ude på dybt vand,« skriver Ian Martin Page.

»Thomas Frank er nødt til at forsvinde nu. Det er den samme elendighed uge efter uge, og vi ved, at intet kommer til at ændre sig. Hans evner som manager er ikke-eksisterende, og i øjeblikket er vi i store problemer,« skriver Emma Briden.

»Thomas Frank var så meget bedre, da han bare sad på bænken og ingen vidste, hvad han lavede,« skriver Ryan Freeland.

»Vi bliver dårligere og dårligere for hver kamp. Thomas Frank, vær sød at gøre det rigtige og træd tilbage. Vi elsker dig allesammen for den person, du er, men denne klub betyder alt for os fans, og det sidste, jeg ønsker, er, at det skal udvikle sig grimt,« skriver Jake Forsdyke.

»Undskyld mig, men jeg har på ingen måder tiltro til ham. Thomas Frank og denne flok spillere er en forfærdelig kombination i forhold til den nedrykningskamp, vi skal udkæmpe,« skriver Richard Pain.