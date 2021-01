Historien om Christian Eriksen og Inter er ved at udvikle sig til et sandt mareridt.

Danskeren slog aldrig til i den italienske storklub, og nu lægger stjernens agent, Martin Schoots, også sag an mod Inter – en såkaldt voldgiftssag.

Det skriver flere medier, og det bekræfter Italiens Olympiske Komité (CONI).

Striden handler om, at den hollandske agent efter sigende ikke er blevet betalt af Inter, da Eriksen skiftede fra Tottenham til Milano-klubben sidste år.

Christian Eriksens tid i Inter har langt fra været en succes. Foto: ALBERTO LINGRIA Vis mere Christian Eriksens tid i Inter har langt fra været en succes. Foto: ALBERTO LINGRIA

Ifølge Inters regnskab skulle man betale 53 millioner kroner til Schoots, da man købte danskeren fri af kontrakten med London-klubben for 150 millioner kroner.

Men de penge har agenten angiveligt ikke set skyggen af.

For knap en måned siden meldte Inters direktør Beppe Marotta ud, at man forventede at skille sig af med Eriksen i det nuværende transfervindue, som slutter til februar.

Selvom der er meldt interesse for Christian Eriksen fra en lang række storklubber, kan det her gøre det svært for danskeren at finde en ny arbejdsgiver i en nær fremtid.

»Jeg kan forestille mig, at dette vil komplicere et eventuelt skifte for Eriksen i denne måned,« siger den engelske Sky Sports-journalist Kaveh Solhekol.

Storklubberne Real Madrid og Paris Saint-Germain er blevet nævnt som bejlere til den 28-årige dansker.

Det samme er Eriksens tidligere klubber Ajax Amsterdam, Tottenham, men også Wolverhampton.