Den tidligere OB-angriber Marcus Pedersen skal i fængsel.

Sådan lyder dommen mandag ifølge Hamar Arbeiderblad, skriver norske Dagbladet.

Dommen til den 30-årige angriber lyder på 24 dage i fængsel for spritkørsel, ligesom Marcus Pedersen skal betale 52.500 norske kroner, svarende til 36.000 danske kroner, i bøde.

Dommen forventes at kunne afsones med fodlænke. Derudover mister den tidligere OB-angriber kørekortet i to år og seks måneder.

Sådan så det ud, mens Marcus Pedersen spillede for OB. Her i en tackling på FC Nordsjællands Michael Parkhurst.

Dommen kommer, efter at Marcus Pedersen kørte rundt med en promille på 2,26, da han 5. april blev stoppet af politiet i centrum af Hamar lidt over klokken et om natten.

Efterfølgende erkendte Marcus Pedersen, at han havde kørt spritkørsel.

»Det er skamfuldt,« sagde den 30-årige fodboldspiller dengang ifølge Hamar Arbeiderblad og tilføjede:

»Jeg tager den straf, jeg får. Hændelsen er kommet som følge af, hvordan ting har været, og hvordan jeg har haft det. Nu er jeg bare glad for, at jeg ikke har påkørt nogen eller noget.«

Marcus Pedersen skrev tidligere på måneden kontrakt med den norske klub HamKam.

Mens han var i Superligaen, nåede han fra 2012 til 2013 i alt 27 kampe, hvor det blev til 11 mål og en målgivende aflevering i den stribede OB-trøje.