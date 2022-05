Det var rørende scener, der udspillede sig torsdag aften i Lyngby.

Den danske fodboldspiller Marcel Rømer gjorde nemlig comeback i kampen mod Hvidovre i 1. division efter en længere periode, hvor han har været ukampdygtig.

I slutningen af februar mistede han sin hustru, Cecilie, der pludselig gik bort, og det har selvfølgelig påvirket både ham, familien og klubben massivt.

Torsdag var han dog tilbage på banen, og efter kampen blev Rømer tiljublet og trøstet af både med- og modspillere samt fansene, da han brød sammen.

Og nu sætter hovedpersonen selv ord på oplevelsen.

»Det var skønt endelig at være tilbage på banen og forsøge at betale tilbage for al den kærlighed, min familie og jeg har modtaget fra holdet, klubben og fansene,« siger Lyngby-anføreren på klubbens Facebook-side og fortsætter:

»Når jeg tager den kongeblå trøje på, er det, som om alle andre ting forsvinder for en stund. Det handler kun om, at vi skal præstere sammen. Jeg glæder mig allerede til på onsdag i Helsingør, hvor jeg håber, vi igen kan gøre udebane til hjemmebane ved hjælp af vores fantastiske fans. Vi har brug for jer! Forza Lyngby!«

Lyngby vandt torsdagens kamp med 1-0, hvor netop Marcel Rømer blev kåret som kampens spiller.

I videoen øverst i artiklen kan du se øjeblikket, hvor han bliver omfavnet af med- og modspillere.