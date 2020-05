34 år senere efterlyser Diego Maradona Guds hånd igen.

I 1986 scorede det argentinske fodboldgeni begge mål i kvartfinalen mod England, som er gået over i historien.

»Mange siger, at det vi er udsat for for tiden, er en ny Guds hånd,« siger Diego Maradona ifølge det argentinske medie Clarin, som er en hentydning til det ene af målene.

Argentinas første scoring kom, da Diego Maradona 'slog' britiske Peter Shilton i en 'hovedstødsduel'. Maradona sendte nemlig bolden i mål med hånden. Men det så kampens dommer Ali Bennaceur ikke.

Maradona (tv.) scorer det berømte mål med hånden. Foto: SVEN SIMON

Senere fortalte Maradona, at det var 'Guds hånd,' der scorede målet. Nu ønsker den 59-årige argentiner igen hjælp fra de højere magter.

»I dag beder jeg om Guds hånd igen for at afslutte denne pandemi, så folk igen kan leve deres liv, være lykkelige og raske,« siger han.

Kampen mod England endte 2-1 til Argentina og sendte sydamerikanerne i semifinalen efter 'Guds hånd' og Maradonas sensationelle slalommål, hvor han afdriblede fem engelske spillere.

To kampe senere vandt Argentina VM-slutrunden i Mexico med Diego Maradona som anfører.