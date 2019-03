Snart kommer Diego Maradona til at stå frem som far til yderligere tre børn.

Den argentinske fodboldlegende skal inden for en snarlig fremtid til Cuba, hvor han skal tage en faderskabstest og åbent stå frem som far til yderligere tre børn.

Det siger Maradonas advokat, Matias Morla, ifølge Reuters.

»Vi skal lave DNA-tests. De (børnene, red.) er med forskellige kvinder, om Diego vil anerkende dem, når han vender tilbage til Cuba,« siger Matias Morla, der altså mener, at det er ganske givet, at Maradona er børnenes far.

Maradona er i dag træner i mexicanske Dorados i den næstbedste række. Holdet ligger sidst i rækken med blot otte point i otte kampe. Foto: PEDRO PARDO

De tre børn skulle angiveligt være med to kvinder, og ifølge BBC vil Maradonas nye afkom få lov til at tage hans navn, hvis de ønsker det.

Det er dog ikke første gang, at der er kontroverser omkring Maradonas børn.

I 2003 blev Maradona skilt fra sin hustru gennem 20 år, Claudia Villafañe. Med hende har han 29-årige Giannina og 31-årige Dalma.

I en periode nægtede Maradona, at han skulle være far til flere børn udover de to, selvom der var rygter omkring. Efter en tur i retten med mødrene til 32-årige Diego Junior og 22-årige Jana, måtte han erkende, at han også var far til dem.

Det er ikke kun fodbold, Maradona lader sig begejstre over. Her er det til en tennislandskamp med Argentina i Davis Cup. Foto: Marko Djurica

Derudover har Maradona også seksårige Diego Fernando fra et forhold til Veronica Ojeda.

Identiteten på de tre nye børn er ukendt, men det bringer altså totalen op på otte børn, som han skulle have med seks forskellige kvinder.

Den 58-årige argentiner tilbragte meget tid på Cuba mellem 2000 og 2005, hvor han modtog hjælp for sit misbrug af kokain, og de tre nye Maradona-børn skulle altså komme herfra.

I den periode fik Maradona også et tæt forhold til landets tidligere leder, Fidel Castro.