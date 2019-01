Den argentinske fodboldlegende har været så hårdt ramt af indre blødninger, at det har krævet operation.

Det oplyser Diego Maradonas advokat Matias Morla søndag på Twitter:

Diego Maradona acaba de ser dado de alta y esta yendo a su casa para seguir con la recuperación. Gracias al personal médico y enfermeros de la Clínica por su profesionalismo. Diego quiere agradecer a todos los que se preocuparon por su salud. — MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) 13. januar 2019

»Diego Maradona er lige blevet udskrevet og er på vej hjem for at komme sig. Tak til det medicinske personale og sygeplejersker fra klinikken for deres professionalisme. Diego (Maradona, red) takker alle, der har bekymret sig om hans helbred,« lyder ordene fra advokaten.

Operationen fandt sted lørdag, og søndag blev Maradona altså udskrevet, oplyser advokaten.

For halvanden uge siden kom det frem, at Maradona var blevet indlagt og senere udskrevet. Blødningerne blev opdaget under nogle rutinemæssig undersøgelser.

Det argentinske medie Olé skrev, at 58-årige Diego Maradona gennemgik nogle undersøgelser i en by uden for Buenos Aires i Argentina, inden han skulle returnere til Mexico, hvor han er træner for klubben Dorados de Sinaloa.

Diego Maradona var i sin tid en af verdens bedste spillere og spillede for blandt andre Barcelona og Napoli op gennem 1980'erne.

Han har desuden været landstræner for Argentina.