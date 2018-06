»Jeg vil gerne sige, at jeg har det fint.«

Sådan indleder den argentinske fodboldlegende Diego Maradona med at skrive i et opslag på sin Instagram-profil, efter han tirsdag aften efter VM-kampen mellem Argentina og Nigeria fik det dårligt og måtte tilses af læger på stadion.

Billederne af Maradona, der tilsyneladende havde det dårligt, endte med at blive delt verden over, og flere udenlandske medier skrev, at den 57-årige mand efterfølgende var blevet indlagt på et nærliggende hospital.

Castellano | Italiano | Inglés Quiero contarles que estoy bien, que no estoy ni estuve internado. En el entretiempo del partido con Nigeria me dolía mucho la nuca y sufrí una descompensación. Me revisó un médico y me recomendó que me fuera a casa antes del segundo tiempo, pero yo quise quedarme porque nos estábamos jugando todo. ¿Cómo me iba a ir? Les mando un beso a todos, perdón por el susto y gracias por el aguante, hay Diego para rato! Voglio solo dirvi che sto bene, che non sono e non sono stato ricoverato. Durante l'intervallo della partita con la Nigeria ho avuto un forte dolore alla nuca e un mancamento. Un medico mi ha visitato e mi ha consigliato di tornare a casa prima del secondo tempo, ma ho deciso di rimanere perché ci stavamo giocando il tutto per tutto. Come sarei potuto andarmene? Un bacio a tutti e grazie per il supporto... Diego ci sarà ancora per un bel po'! I want to tell everyone that I am fine, that I am not, neither was I interned. In the halftime of the game against Nigeria, my neck hurt a lot and I suffered a decompensation. I was checked by a doctor and he recommended me to go home before the second half, but I wanted to stay because we were risking it all. How could I leave? I send a kiss to everyone, thanks for the support! Et opslag delt af Diego Maradona Oficial (@maradona) den 26. Jun, 2018 kl. 7.20 PDT

Det afviser han dog selv.

'Jeg blev ikke indlagt på hospitalet,' skriver han.

Se nos va...

Así quedó Diego después del partido. #ARG #Rusia2018 pic.twitter.com/0TMiH9luDj — Sebastián Torok (@sebatorok) 26. juni 2018

På de sociale medier blev der delt flere billeder af den argentinske stjerne, mens han fulgte kampen fra din egen loge på stadion. Undervejs i kampen så han ud til at være træt og have svært ved at holde sine øjne åbne.

Maradona is so damn high, man. He can hardly stay awake. pic.twitter.com/SZn94ahsgY — Fiaz Hamzath (@fiazhamzath) 26. juni 2018

På Instagram forklarer han, at han i pausen blandt andet fik utrolig ondt i sin nakke.

'Jeg blev tilset af en læge, og han anbefalede mig at tage hjem før anden halvleg, men jeg ønskede at blive, fordi vi (Argentina, red.) risikerede alt. Hvordan kunne jeg forlade stedet?', skriver han og slutter:

'Jeg sender et kys til jer alle, tak for støtten'.

Foto: Toru Hanai Vis mere Foto: Toru Hanai

Argentina skulle vinde kampen mod Nigeria for at gå videre fra gruppen, men først i det 86. minut kom forløsningen, da forsvarsspilleren Marcos Rojos scorede til 2-1.

Både inden og under kampen havde Maradona sit eget lille show kørende på tribunen. Under opvarmningen inviterede han blandt andet en kvindelig tilhænger af Nigeria op til sin loge, hvor han dansede med hende, mens han senere også kom i fokus, fordi han luftede sine midterste fingre.