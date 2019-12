Diego Maradona har igennem de seneste år flere gange udtalt mærkværdige ting, der har givet ham opmærksomhed i pressen.

Nu gør han det igen.

Det sker i et interview med den argentinske sportskanal TyC Sports.

I interviewet fortæller Maradona flere interessante ting.

Han taler blandt andet om hans tro på UFO'er:

»Hvorfor skulle man opdigte det (UFO'er, red.)? Engang, da jeg havde fået lidt for meget at drikke, var jeg væk i tre dage. Jeg kom hjem og fortalte, at jeg var blevet bortført af UFO'er. Jeg sagde til dem: 'De tog mig, og jeg kan ikke sige mere om det'.«

Han blev også spurgt i interviewet om, hvor gammel han var, da han mistede sin mødom.

Hertil svarede han, at han mistede sin mødom til en ældre kvinde i en alder af 13 år i en kælder. Han lå ovenpå hende, mens hun læste en avis.

Han svarede derudover, at hans foretrukne sexstilling er, når kvinden 'er på alle fire'.

Den 59-årige verdensstjerne fortæller også om en ung Lionel Messi, der græd i badet og var sønderknust, da Argentina tabte med 4-0 til Tyskland ved VM i 2010, da Maradona var træner for det argentinske landshold.

Til sidst taler han om, at han har spillet flere fodboldkampe i sin karriere uden at have sovet natten inden, og at hvis han skulle have tre mennesker med til en fest på en yacht, så ville han tage Carlos Tevez, Gabriel Heinze og Lionel Messi med.

Diego Maradona er lige nu træner i i den argentinske klub Gimnasia, der ligger nummer 21 ud af 25 hold i den bedste argentinske række. De har 14 point efter 16 kampe.