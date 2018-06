Fodboldlegenden forklarer, at han ikke blev indlagt på hospitalet efter Argentinas sejr over Nigeria ved VM.

Moskva. Diego Maradona vakte betydelig opsigt på tribunen, da han tirsdag aften overværede Argentinas sent tilkæmpede 2-1-sejr over Nigeria, der sendte sydamerikanerne videre til ottendedelsfinalerne ved VM.

Den 57-årige fodboldlegende blev tilset af førstehjælpspersonale, og der gik rygter om, at argentineren efterfølgende var blevet indlagt på hospitalet i Sankt Petersborg.

Diego Maradona afviser imidlertid, at det skulle være tilfældet.

- Jeg vil gerne fortælle alle, at jeg har det fint. Jeg er ikke og har ikke været indlagt, skriver han på sin Instagram-profil.

Maradona fortæller, at han blev ramt af smerter i nakken i pausen af kampen, da Argentina førte 1-0.

- Jeg blev tilset af en læge, og han anbefalede mig at gå hjem før anden halvleg. Men jeg ønskede at blive, for vi (Argentina, red.) risikerede det hele (at ryge ud af VM, red.).

- Hvordan skulle jeg kunne gå. Jeg sender et kys til alle. Tak for støtten, skriver Diego Maradona.

Den fordums storspiller, der førte Argentina til VM-guld i 1986, sørgede for et større show fra sin VIP-plads på stadion.

Under opvarmningen inviterede han en kvindelig tilhænger af Nigeria op til sin loge, hvor han dansede med hende.

Svingommen blev vist på storskærmen til stor jubel fra begge holds tilhængere. Mange filmede den med deres mobilkameraer og delte optagelserne på sociale medier.

Diego Maradona jublede vildt, da Lionel Messi bragte Argentina foran tidligt i kampen, men senere lod det til, at energien sivede ud af Maradona.

I pausen blev han således siddende på sin plads med lukkede øjne, som om han var faldet i søvn.

Da Marcos Rojo satte Argentinas vindermål ind få minutter før tid, var Diego Maradona i fuld vigør igen og markerede scoringen ved at give fingeren til tilskuerne på tribunen under sin sektion.

/ritzau/