Diego Maradona har været nødt til at tage til de sociale medier.

Årsagen skyldes, at der var begyndt at florere dramatiske rygter om fodboldlegendens helbred.

Helt specifikt har der gennem den sidste uges tid gået rygter om, at Diego Maradona skulle være begyndt at lide af Alzheimers.

Rygterne er startet efter, at argentineren den 14. juni pludseligt annoncerede sit stop som træner i den mexicanske klub Dorados grundet helbredsproblemer. Men det adresserer han nu.

Vis dette opslag på Instagram Muchachos, con las enfermedades no se jode... Et opslag delt af Diego Maradona (@maradona) den 20. Jun, 2019 kl. 2.30 PDT

»Jeg kan høre, at folk taler om Alzheimers. De lyver. Mange af dem ved ikke, hvad Alzheimers betyder. Det er forfærdeligt. Mennesker dør af Alzheimers, og jeg er ikke døende,« siger Maradona i en video på sin Instagram-profil ifølge Marca.

Maradona havde tidligere på året sagt, at han snart ville takke af som træner i den mexicanske klub.

Alligevel var det med begrundelsen om helbredsmæssige problemer, at Maradona takkede af mig, og han skal snart igennem et par operationer.

Det afslørede hans manager, Matias Morla, på Twitter:

Vis dette opslag på Instagram Muchachos, con las enfermedades no se jode... Et opslag delt af Diego Maradona (@maradona) den 20. Jun, 2019 kl. 2.30 PDT

»Diego Maradona har besluttet ikke at fortsætte som cheftræner for Dorados. Han følger lægernes råd om at prioritere sit helbred og står foran to operationer: en i skulderen og en i knæet,« lød det fra Matias Morla.

Under Maradonas ledelse rykke Dorados fra bunden til toppen af den næstbedste række.

Maradona har foruden Dorados også været træner for Al-Wasl FC og Fujairah FC i De Forenede Arabiske Emirater, mens han også fra 2008-2010 stod i spidsen for det argentinske landshold.

Som spiller optråde Maradona for Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla og Newell's Old Boys.