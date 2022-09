Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Dronning Elizabeths død rykker endnu mere i den europæiske fodboldkalender.

Nu er det Arsenals Europa League-kamp mod PSV Eindhoven, der må flyttes til en anden dato end torsdag, hvor den var planlagt til.

»Storbritannien mener ikke, at de har ressourcer til at indsætte nok politi på grund af begravelsen for Dronning Elizabeth i London,« skriver PSV.

UEFA bekræfter ligeledes og fortæller, at der kommer en ny dato snarligt.

Al engelsk fodbold har stået stille i weekenden, efter den 96-årige monark gik bort.

Fodboldkalenderen er i forvejen presset i denne sæson, eftersom VM i Qatar optager mange normale spilledatoer, men disse kampflytninger kan virkelig sætte tryk på de engelske klubber, der må tænke kreativt for at finde plads til at afvikle alle kampe.