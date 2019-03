En EM-slutrunde er stort for enhver fodboldspiller. Desværre mangler det danske døvelandshold 70.000 kroner for at deltage i sommerens EM, som de har kvalificeret sig til.

Det er en situation, som landsholdsstjernen Mathias 'Zanka' Jørgensen har fattet sympati for, hvorfor han har doneret 10.000 kroner til holdet, som har startet en indsamling.

»Med Zankas donation steg vores indsamling fra lidt over 20.000 kroner til over 30.000 kroner,« siger Per Sørensen, som er holdets landstræner, som jubler over donationen:



»Men bedst af alt har jeg hele aftenen haft nogle spillere, som i vores lukkede Facebook-gruppe har været enormt stolte og samtidig berørte over, at nogen fra A-landsholdet overhovedet gider at kigge deres vej, og endnu mere over, at han så smider en syvendedel del af hele det beløb, vi mangler at skaffe.«

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Tidligere på ugen meldte Dansk Døve-Idrætsforbund ud, at døvelandsholdet i fodbold mangler 70.000 kroner for at dække udgifterne til EM-deltagelsen i Grækenland. Slutrunden foregår fra den 31. maj til den 16. juni.

Landsholdet har fået penge fra William Demant Fonden, men har oprettet en støtteindsamling på nettet til at hente de sidste 70.000 kroner.

Det er her Mathias 'Zanka' Jørgensen, som scorede i Danmarks 3-3-mirakelkamp mod Schweiz i tirsdags - og som var med til VM i sommer - har doneret de 10.000 kroner.

Zanka har desuden delt en nyhed om indsamlingen på sin Twitter-konto.

På indsamlingssiden kan man se, at en 'Mathias Jørgensen' har doneret 10.000 kroner med teksten 'held og lykke i Grækenland, drenge!'.

Dansk Døve-Idrætsforbund bekræfter, at det er den danske Premier League- og tidligere FC København-spiller, som står bag donationen. Indsamlingen varer 41 dage endnu.