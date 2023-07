Den tidligere mangeårige Premier League-spiller Christ Bart-Williams er død i en alder af 49 år.

Han fik mere end 200 kampe i den bedste engelske fodboldrække for klubber som Sheffield Wednesday og Nottingham Forest.

»Sheffield Wednesday er dybt berørte af, at vores tidligere spiller Chris Bart-Williams er gået bort. Bart-Williams døde i USA, kun 49 år gammel,« skriver Sheffield Wednesday på klubbens hjemmeside.

Christ Bart-Williams markerede sig med over 150 kampe for klubben og hans støste personlige moment i Sheffield Wednesday kom, da han i april 1993 scorede et hattrick mod Southampton.

Samme år var han med til at vinde både ligacuppen og FA-cuppen for Sheffield Wednesday.

Midtbanespilleren skiftede herefter til Nottingham Forest, hvor han fik over 200 optrædener. Han nåede også at tørne ud for Charlton, Ipswich og cypriotiske APOEL.

Christ Bart-Williams fik aldrig en A-landskamp for England, men fik 16 kampe for U 21-landsholdet.

Op til hans død var Christ Bart-Williams træner og mentor i USA for CBW Socccer Elite.