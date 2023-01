Lyt til artiklen

Trods mere end 20 år i den engelske storklub Manchester United, var livet ikke altid fryd og gammen for Jesse Lingard.

I dag er den engelske fodboldspiller på kontrakt hos Nottingham Forest, men under tiden i Manchester begyndte Lingard at drikke.

Det fortæller han i podcasten 'The Diary Of A CEO' ifølge BBC.

Hans mor led af depression, og Lingard stod derfor alene med ansvaret for sine mindre søskende.

Jesse Lingard havde en svær periode i tiden som United-spiller.

Morens depression blev så alvorlig, at hun måtte indlægges på sygehuset.

»Jeg havde brug for noget, der kunne fjerne smerten,« siger Premier League-spilleren i podcasten og fortsætter:

»Alkoholen beroligede mig. Jeg fik en aftendrink, inden jeg gik i seng. Når jeg ser tilbage på det nu, tænker jeg: 'Hvorfor gjorde jeg det?' Jeg forsøgte at glemme alt, hvad der foregik, men det gjorde det kun ti gange værre.«

Lingard åbnede op om sine problemer til den tidligere norske United-træner Ole Gunnar Solskjær.

Solskjær betød meget for Lingard.

»Jeg ville ikke være på banen. Jeg ville ikke spille. Jeg ville ikke droppe fodbolden, men jeg havde brug for en pause,« siger Lingard og fortsætter:

»Vi holdt det for os selv, men bare det, at Ole spurgte: 'Hvordan har din mor det?' hjalp mig til at fortælle folk, hvad jeg gik igennem.«

30-årige Jesse Lingard forlod Manchester United i sommeren 2022 efter hele 22 år på Old Trafford.