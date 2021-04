7 kampe på bare 21 dage gør bestemt ikke FC Midtjylland noget, mener holdets cheftræner, Brian Priske.

FC Midtjylland har gang i en særdeles travl april måned.

På bare 21 dage fra den 5. til den 26. april spiller holdet nemlig hele fem superligakampe, mens der i samme periode skal spilles to pokalsemifinaler mod Sønderjyske.

Det giver syv kampe i alt, hvor de første tre allerede er veloverstået med to sejre i Superligaen over først Brøndby og senest søndag mod AGF, og torsdag blev Sønderjyske besejret med 1-0 i det første af to pokalopgør.

Noget kunne derfor tyde på, at FCM's brede trup er klar til sæsonens tætte slutræs. Træner Brian Priske mener da også, at det kompakte kampprogram passer ulvene særdeles godt.

- Vi har erfaringen fra efterårets mange kampe på kort tid, hvor vi både spillede Superliga, pokalturnering og Champions League.

- Det gælder både træningsmæssigt, fysisk og mentalt, hvor spillerne godt ved, hvad det her handler om.

- Så jeg føler mig okay rolig i forhold til det program, der venter forude, men jeg ved også godt, at vi kan være uheldige med skader.

- Men overordnet set føler vi, at vi er inde i et godt flow, og det handler om at holde fast i det momentum, siger Priske.

Klubbens erklærede mål for sæsonen er at vinde "the double" ved at genvinde det danske mesterskab, mens også pokaltitlen skal i hus.

I Superligaen har man længe ligget og byttet plads med Brøndby i toppen, men efter at have hentet seks point mere i mesterskabsspillets to første kampe har holdet skabt et forspring på fire point ned til de blågule.

Midtjydernes målmand Jonas Lössl udråber da også sit eget hold som guldfavorit.

- Jeg synes, vi er rigtig gode lige nu, og vi skal vinde guld i begge turneringer. Det er mit klare mål, og jeg tør godt være så fræk og sige, at jeg synes, vi er favoritter til det, siger keeperen.

Priske ser sig heller ikke tilbage i tabellen efter Brøndby, som man har lagt yderligere afstand til.

- Som udgangspunkt er jeg lavet sådan, at jeg altid kigger fremad, uanset hvor man er i tabellen.

- Det handler ikke for os, om at kigge ned ad. Vi skal vinde hver eneste kamp fra nu af, og det er vores helt klare mål, siger han.

/ritzau/