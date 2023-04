Lyt til artiklen

En ophedet diskussion på banen, nogle grimme ord og et slag på læben.

Det er nogle af ingredienserne i den tumult, der opstod mellem Bayern München-stjernerne Sadio Mané og Leroy Sané i kølvandet på den tyske storklubs sviende 0-3-nederlag til Manchester City i Champions League-kvartfinalen.

Nu er nye detaljer om den store Bayern-ballade, som har fyldt spalterne i Europas sportspresse de seneste dage, kommet frem.

Ifølge et familiemedlem til Sadio Mané var det en grim verbal sviner fra Leroy Sané, der fik temperamentet til at koge over hos den senegalesiske stjerne, som endte med at give sin holdkammerat en blodig læbe efter et slag til ansigtet.

Foto: PETER POWELL Vis mere Foto: PETER POWELL

Manés fætter, Pape Mahmoud Gueye, som er journalist på de franske medier Brut FR og Taggat, udtaler, at tyske Sané skulle have kaldt sin afrikanske holdkammerat for 'sorte svin'. Det skriver Mundo Deportivo og Marca.

De to spillere kom op at skændes på banen under kampen, og uenighederne blev genoptaget i omklædningsrummet, hvor Mané endte med at give tyskeren en lussing, hvorefter flere holdkammerater måtte adskille kamphanerne.

Bayern München-ledelsen har efterfølgende suspenderet Sadio Mané, så han ikke kan deltage i storklubbens næste kamp, mod Hoffenheim på lørdag, ligesom han har fået en bøde på 500.000 euro.

Bayern-bosserne havde overvejet at fyre Mané, skriver Bild, men ifølge den store tyske avis skulle Leroy Sané have bedt ledelsen om at være nådig over for Mané og give ham en mild straf.