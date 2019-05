Så er der atter engang saftige fodboldrygter!

Den tidligere engelske landsholdsangriber Danny Welbeck skal på klubjagt denne sommer. Hans kontrakt i Arsenal står til at løbe ud, og han forlader med al sandsynlighed klubben på en fri transfer. (Sky Sports)

Hos Real Madrid vil manager Zinedine Zidane måske lade den kroatiske midtbaneprofil Luka Modric forlade klubben. Hans form i denne sæson har som holdets været svingende, og det skulle have fået Zidane til at overveje den 33-årige spillers fremtid i klubben. (AS)

Trods muligheden for tre titler i denne sæson, er forberedelserne til den næste allerede i fuld gang i City. Den portugisiske midtbaneprofil fra Sporting, Bruno Fernandes, kan således være på vej i sommerens transfervindue. (Manchester Evening News)

Kantspilleren Allan Saint-Maximin fra Nice kan også være på vej til Premier League, hvor Arsenal i jagten på toppen i den kommende sæson, vil forstærke truppen. De skulle dog få konkurrence fra AC Milan, der i januar var tæt på at hente ham til Italien. (Calciomercato)

West Bromwich-ejede Salomon Rondon har haft en fornem sæson på lån hos oprykkerklubben Newcastle. Angriberen har ingen planer om at skulle tilbage til sin ejer, og håber på, at netop Newcastle vil se bort fra hans 29 år og hente ham permanent. (Mirror)

Hos lokalrivalerne Chelsea håber manager Maurizio Sarri på, at lejeaftalen med den Juventus-ejede angriber Gonzalo Higuain kan gøres permanent. Hvis ikke returnerer han formentlig til Italien efter sæsonen. (Goal.com)

Rygterne om den tidligere engelske landsholdsmålmand Joe Hart og en fremtid i Blackburn har svirret de seneste dage. Nu afviser klubbens manager Tony Mowbray dog rygterne, og et skifte for målmanden væk fra Burnley synes ikke tæt på. (Lancashire Telegraph)

I Skotland har storklubben Celtic tilbudt Jose Mourinho en plads i managersædet i den kommende sæson. Om han er interesseret melder rygtebørsen ikke. (Express)

Mourinhos tidligere klub Chelsea har i denne sæson haft midtstopperen Kurt Zouma på lån i Everton. Det forventes, at han vender tilbage til London efter denne sæson, men Everton skulle også være klar til at hente ham permanent til Merseyside. (Liverpool Echo)

Listen er hentet hos BBC.

