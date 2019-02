David Moyes er interesset i den ledige stilling hos Leicester, mens Neymar og Kylian Mbappé overhovedet ikke skal nogen steder.

Læs dagens rygter her:

Hvis man som Real Madrid-fan drømmer om at se Neymar og Kylian Mbappé i hvide trøjer til sommer, så bliver man slemt skuffet. PSG´s præsident Nasser Al-Khelaifi afviser nemlig et salg af sine to profiler. (Marca)

Sporting Lissabon har en spændende spiller ved navn Bruno Fernandes i truppen. Ham kunne Manchester United godt tænke sig at få fingre i. (A Bola via Mail)

Hvis der er nogen, der trykker David Moyes på maven, så indrømmer han gerne, at han er interesseret i det ledige trænersæde i Leicester. (BeINSports via Liverpool Echo)

José Mourinho har tidligere været i Real Madrid, og han kan sagtens se Eden Hazard blomstre i den spanske hovedstad. (London Evening Standard)

Selvsamme Mourinho får vi nok snart at se i fuldt vigør igen. Han planlægger i hvert fald at vende tilbage til trænergerningen til sommer. (ESPN)

Joe Hart, tidligere engelsk landsholdskeeper, har svært ved at få spilletid i Burnley. Derfor overvejer han nu at kickstarte karrieren i den amerikanske MLS. (TalkSport)

