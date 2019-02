Manchester United kan have Jesse Lingard og Anthony Martial klar til kampen mod Liverpool, selv om de var dømt ude, mens Gareth Bale er en upopulær herre i Real Madrid. Læs mandagens rygter her!

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær sagde selv efter PSG-kampen, at Jesse Lingard og Anthony Martial ville være ude i to-tre uger. Men nu kan de to offensive esser måske allerede bruges mod Liverpool på søndag. (Mirror)

West Ham vil have en prominent afløser for Pablo Zabaleta, hvis han beslutter sig for at stoppe efter denne sæson. I stedet vil The Hammers gå efter Manchester Uniteds Antonio Valencia. (Mail)

Kryptisk melding fra Neymars far, som siger, at sønnen er ikke på vej væk fra Paris, for "i fodboldens verden kan alt ske". (Le Perisien)

Den evige saga om Mesut Özil fortsætter. Tyskeren er taget til Tyrkiet, da han ikke var udtaget til kampen mod BATE Borisov torsdag. (Mirror)

José Mourinho har vundet mesterskaber i Portugal, England, Italien og Spanien. Nu overvejer han at prøve lykken i den franske Ligue 1. (Bein Sports)

Hvis Tottenham vil slippe Mauricio Pochettino, så er Manchester United villige til at smide næsten 300 millioner kroner den anden vej som kompensation. (Standard)

Det er ikke nemt at være waliser i Madrid. Gareth Bale er åbenbart ikke særligt populær blandt holdkammeraterne og har fået tilnavnet "The Golfer", siger keeper Thibaut Courtois. (Mail)

Listen er hentet hos BBC.

