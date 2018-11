Paris Saint-Germain-back'en Dani Alves siger, at det er udelukket, at han stopper karrieren, før han har spillet i Premier League. Og så skulle Manchester City angiveligt forberede et bud på Ajax-talentet Frenkie de Jong.

Læs om dette og meget mere i mandagens fodboldrygter

Paris Saint-Germain backen Dani Alves siger, at der ikke er nogen chance for, at han stopper karrieren, før han har prøvet at spille i Premier League. (Telegraph)

Manchester City forbereder et bud på 426 millioner kroner for den 21-årige Ajax-midtbanespiller Frenkie de Jong. Dette til trods for, at klubbens potentielt kan stå overfor Financial Fairplay-sanktioner. (Mail)

Manchester United-midtbanespiller Fred har drøftet sine komplikationer i klubben med den 33-årige brasilianske landsmand Fernandinho, der spiller for rivalerne Manchester City. (Metro)

Everton, Newcastle og West Ham er interesserede i at hente den 28-årige algierske playmaker Yacine Brahimi, hvis kontrakt med Porto løber ud næste sommer (Sun)

Bayern München-kanten Franck Ribery røg i klammeri med en fransk journalist i kølvandet på 2-3-nederlaget til Borussia Dortmund (Bild, via Mirror)

Liverpool-træner Jürgen Klopp er i forhandlinger med Englands landstræner Gareth Southgate i håbet om, at han lader forsvareren Joe Gomez sidde over i venskabskampen mod USA på torsdag, da han har problemer med akillessenen (Mirror)

