José Mourinho vil have undersøgt, hvordan hans holdopstilling blev lækket inden braget mod Chelsea.

Og så kan han i øvrigt også få sig en karantæne efter episoden med Chelseas assistenttræner Marco Ianni.

Der er med andre ord mange rygter fra United-lejren efter den famøse kamp mod Chelsea lørdag, der endte højdramatisk.

Det er blevet tid til dagens rygter og du får de bedste af slagsen her.

Manchester Uniteds manager Jose Mourinho vil nu sætte en undersøgelse i gang, så han kan finde ud af, hvordan Uniteds holdopstilling til kampen mod Chelsea blev lækket. (Daily Mail)

Og så kan han muligvis også se frem til karantæne efter sit sammenstød med Chelseas assistent Marco Ianni, da Chelsea udlignede i overtiden i weekendens 2-2-kamp. (Daily Express)

Den portugisiske manager skulle angiveligt også være i gang med at overtale Manchester Uniteds øverste ledere om, at man skal hente en verdensklasseforsvarer til januar. (Sunday Times)

Anthony Martial siger, at han aldrig har haft et besværligt forhold til Mourinho. (London Evening Standard)

Rafa Benitez indrømmer, at tiden er ved at rinde ud for ham som manager i Newcastle. Holdet ligger sidst efter weekendens nederlag til Brighton. (Daily Mirror)

Real Madrid tabte igen i weekenden, og det ligner en fyreseddel til Julen Lopeteui. B-mandskabets træner Santiago Solari ser ud til at overtage. (Talksport)

Paris Saint-Germains Adrien Rabiot er tæt på at lave en ny kontrakt med klubben. Han var ellers ønsket i både Juventus og Liverpool. (Calciomercato)

