Ny uge og nye rygter.

Rygtemøllen kører som altid videre og du får det fulde overblik lige her:

Real Madrid er klar til at fyre Julen Lopetegui i dag og erstatte ham med Antonio Conte. (Marca)

Manchester City-manager Pep Guardiola har advaret Real Madrid om, at de vil få svært ved at lokke Mauricio Pochettino væk fra Tottenham. (Evening Standard)

Juventus’ vicepræsident Pavel Nedved nedtoner snakken om, at klubben for tiden arbejder på at hente Paul Pogba tilbage til klubben. (Inside Futbol)

'Den gamle dame' holder også øje med Phil Foden, hvis kontrakt udløber til sommer. (Mirror)

Arsenals sportsdirektør Raul Senllehi siger, at klubben kun vil hente en spiller til London til januar, hvis de absolut skal. (Mail)

Både Manchester United og Chelsea er interesserede i at hente Aaron Ramsey. (Express)

Mateo Kovacic mener, at det er for tidligt at snakke om et permanent skifte til Chelsea, selv om han er glad for livet i London. (Evening Standard)

Piotr Zielinski – som er et mål for Liverpool – er klar til at skrive under på en ny aftale med Napoli. (Express)

Wembleys baneansvarlige er i gang med et omfattende reperationsarbejde efter NFL-kampen, som blev spillet på stadionet søndag, inden Tottenham og Manchester City i dag skal møde hinanden på samme stadion. (Mirror)

