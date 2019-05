Så er der fodboldrygter!

Chelseas belgiske kantspiller Eden Hazard har fortalt klubben, at han ønsker at forlade dem til fordel for Real Madrid. Daily Mail

The Blues er interesseret i at hente FC Barcelonas Philippe Coutinho ind som som erstatning. Dette ser dog i øjeblikket svært ud, da klubben er blevet tildelt en transferkarantæne, som gælder i de to kommende vinduer. Daily Mail

Manchester Uniteds manager Ole Gunnar Solskjær har droppet den årlige team briefing ved sæsonens udgang, da han var rasende over, at De røde djævle tabte med 0-2 til til Cardiff i sidste runde af Premier League. The Sun

Hør seneste episode af B.T.s podcast 'Transfervinduet' herunder, og husk, du også kan høre den i vores helt nye app HER

Arsenal-angriber Alexandre Lacazette fortæller, at han er enormt smigret over interessen fra de nykårede spanske mestre fra FC Barcelona. Goal

West Hams manager Manuel Pellegrini indrømmer, at det bliver svært at holde på den 20-årige midtbanespiller Declan Rice, hvis de store klubber begynder at vise interesse. Mirror

Rafael Benitez har fortalt, at han vil tage en samtale med Newcastle-ejer Mike Ashley i den kommende uge, hvor han vil tage en beslutning om sin fremtid i klubben. Daily Mail

Real Madrid-træner Zinedine Zidane har gjort det meget klart, at Gareth Bale ikke har nogen fremtid i klubben, da han valgte at udelade ham helt af truppen i søndagens til Real Sociedad

Listen er hentet hos BBC.

Denne artikel er leveret af ronaldo.com