Chelsea-profil Eden Hazard vil skifte til Real Madrid i slutningen af sæsonen, mens Tottenham har set sig lune på West Ham-angriberen Andy Carroll.

Eden Hazard kommer ikke til at skifte til Real Madrid denne måned, men vil afvise bud fra alle andre klubber og skifte til den spanske hovedstad, når sæsonen er slut. (Marca, via Mirror)

West Ham-angriber Andy Carroll er opstået som en mulighed for Tottenham, som har skadesproblemer i angrebet. (Sun)

Chelsea forventes at hente Gonzalo Higuaín i Juventus på en lejeaftale, mens den 24-årige venstre back Emerson Palmieri vil blive sendt den anden vej for en overgangssum på omkring 150 millioner kroner. (Star)

Higuaín forventes at lande i London i morgen for at færdiggøre skiftet (Star)

AC Milan-træner Gennaro Gattuso, som havde regnet med at have Higuaín til rådighed i hele sæsonen, siger, at han accepterer argentinerens beslutning om at forlade klubben. (Marca)

Juventus nærmer sig en lejeaftale for Manchester United-forsvarer Matteo Darmian. (Guardian)

Den colombianske Bayern München-kant James Rodriguez er ikke interesseret i et skifte til Arsenal og foretrække at blive på lån hos Bayern for resten af sæsonen. (ESPN)

Chelsea har afsendt et bud på den 16-årige FC Barcelona-midtbanespiller Ilaix Moriba, som også er ønsket af Manchester City. (Sport)

Liverpool-træner Jürgen Klopp har indikeret, at han ikke har planer om at forstærke truppen i januar til trods for skadesproblemer. (Liverpool Echo)

AS Monaco og Thierry Henry går ind i kampen med franskmandens tidligere klub Arsenal om Atlético Madrid-kantspiller Gelson Martins.(O Jogo, via Express)

