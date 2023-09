Danske Oliver Sonne kan mandag få et opkald, der kan vende op og ned på karrieren.

Den 22-årige Silkeborg-back kan via sin peruvianske bedstemor nemlig nu officielt blive udtaget til Perus landshold. Og så endda i en landskamp imod verdensmestrene Argentina med Lionel Messi på holdet.

Efter et længere forløb er papirerne på plads. Sonne har igennem lang tid fået tonsvis af beskeder på sociale medier fra Peru-fans, der vil have ham på landsholdet.

Og det kan nu meget vel ske. Det er i hvert fald den spekulation, der kører i de peruvianske medier.

Journalisten Michael Succar taler for en udtagelse.

»Han har gang i sin bedste måned det seneste år. Jeg håber, at hvis han bliver udtaget, så fortsætter det.«

»Hans hold (Silkeborg, red.) har vundet fire kampe i streg uden at lukke et mål ind og er nummer to i ligaen. De skifter ham aldrig, han spiller hvert minut. Og jeg føler, at han har opfyldt betingelserne og har evnerne til at fortjene en plads på landsholdet,« siger han i det lokale fodboldprogram Al Ángulo

En anden journalist, Diego Rebagliati, maner til besindighed.

»Der er mange ting, der taler for ham. Han er ivrig, han ser det som en god mulighed, han har talt med staben og han har gang i en god periode i sin karriere, men man skal ikke blive alt for begejstret for hurtigt over alt det nye,« siger han og henviser til, at Sonne kommer til at revolutionere Perus landshold.

Uanset hvad kommer Sonne nok til at sidde og kigge på telefondisplayet mandag, for det er her, at landstræner Juan Reynoso udtager sin trup.

Peru møder Argentina og Chile i VM-kvalifikationen.

Sonne er desuden nevø til den danske supermodel Helena Christensen og har selv en fortid som model.