Det er en presset Caroline Wozniacki, der de næste to uger deltager i sæsonens første grand slam-turnering, Australian Open, i Melbourne.

Således er hun forsvarende mester, og lykkes det ikke at genvinde titlen, risikerer hun at miste op mod 2.000 af de verdensrangliste-point, hun takket være finalesejren over Simona Halep indkasserede i fjor.

»Det er en kæmpe udfordring, som Caroline står overfor,« siger Tine Scheuer-Larsen, der i sin aktive karriere blandt andet nåede semifinalen i mixeddouble ved French Open sammen med Michael Mortensen, og tilføjer:

»Men jeg er sikker på, at hun nok skal klare den. Som tennisspiller er man altid presset af verdensranglisten. For leverer man ikke topresultater, ryger man nedad på den. Caroline har ageret under disse vilkår i hele karrieren, og er derfor vant til det.«

Turneringerne hvor Wozniacki skal forsvare point i 2019 Grand Slams: Australian Open (2000 point), French Open (240 point), Wimbledon (70 point), US Open (70 point)

Australian Open (2000 point), French Open (240 point), Wimbledon (70 point), US Open (70 point) Championship: WTA Finals (500 point)

WTA Finals (500 point) Premier Mandatory: Indian Wells (120 point), Miami (10 point), Madrid (120 point), Beijing (1000 point)

Indian Wells (120 point), Miami (10 point), Madrid (120 point), Beijing (1000 point) Premier 5: Rom (190 point), Cincinnati (1 point), Montreal (1 point), Wuhan (105 point

Rom (190 point), Cincinnati (1 point), Montreal (1 point), Wuhan (105 point Premier: St. Petersborg (100 point), Tokyo (1 point), Eastbourne (470 point), Doha (350 point)

St. Petersborg (100 point), Tokyo (1 point), Eastbourne (470 point), Doha (350 point) WTA International: Istanbul (60 point)

Det er dog indiskutabelt, at Caroline Wozniacki frem til tennissæsonen i marts skifter fra hardcourt- til grusunderlag i slutningen, er den top 5-spiller, der har flest point at forsvare.

I fjor erobrede den 28-årige dansker 2.760 forårets turneringer på hardcourt, mens hendes nærmeste konkurrenter Simona Halep (2.383 point), Angelique Kerber (930 point), Naomi Osaka (1.466 point) og Sloane Stephens (1.082 point) alle indkasserede færre.

»Jeg tror, at Caroline er rimelig cool omkring sin situation, og selvom det i værste fald skulle ende med et fald på verdensranglisten til en placering udenfor top 10, kan jeg ikke forestille mig, at hun lader sig slå ud af det,« siger Tine Scheuer-Larsen og henviser blandt andet til 2016-sæsonen.

Her lå Caroline Wozniacki inden sensommerens US Open nummer 74, men da hun afsluttede sæsonen med en række gode resultater, endte hun ikke desto mindre året som nummer 19.

»Selvfølgelig er det ikke sjovt, at falde adskillige pladser på verdensranglisten. Caroline har nået en alder, hvor hun tager én sæson ad gangen. Så selvom hun i tilfælde af et mindre godt Australian Open-resultat skulle miste sin rangering i top 10, kan jeg ikke forestille mig andet end, at hun fastholder sin beslutning om at deltage i de planlagte turneringer i den resterende del af 2019,« siger Tine Scheuer-Larsen.

På Caroline Wozniackis hjemmeside var det ved indeværende uges begyndelse fortsat ikke angivet, hvilke turneringer hun har i sinde at spille i 2019.

Imidlertid kunne Tennis World allerede 1. januar fortælle, at hun i februar og marts planlægger at deltage ved turneringer i Doha, Dubai, Indian Wells og Miami.

»Det lyder som en god og fornuftig plan. Hermed stiller hun ikke op i St. Petersborg, og undgår i modsætning til sidste år en lang og udmarvende flyrejse fra Melbourne til Europa straks efter afslutningen af Australian Open,« siger Tine Scheuer-Larsen.

Verdensranglisten Mandag 7. januar 2019 så WTA's verdensrangliste i damesingle således ud: 1. Simona Halep, Rumænien 6.641 point

2. Angelique Kerber, Tyskland 5.875 point

3. Caroline Wozniacki, Danmark 5.436 point

4. Naomi Osaka, Japan 5.270 point

5. Sloane Stephens, USA 5.023 point Note: Verdensranglisten inkluderer hver enkelt spillers bedste resultater i 16 turneringer de foregående 12 måneder.

Det danske kvindelandshold spiller i begyndelsen af februar Fed Cup i Polen.

Hertil er Caroline Wozniacki blevet udtaget af Dansk Tennis Forbund, der understreger, at udtagelsen er med forbehold for, hvordan det går de næste uger hendes gigtsygdom og sæsonstart.

»Det bliver spændende at høre, hvad Caroline beslutter sig for, men jeg synes, Fed Cup ligger kalendermæssigt skidt for hende,« siger Tine Scheuer-Larsen.