Fodboldspilleren Nicki Bille blev tirsdag aften ramt af skud. Lørdag bliver to mistænkte sluppet fri.

En 30-årig mand og en 23-årig kvinde, der er sigtet for drabsforsøg mod fodboldspilleren Nicki Bille, bliver lørdag løsladt.

Det oplyser Københavns Politi.

Det var tirsdag aften, at Nicki Bille blev ramt af skud i sin lejlighed på Sluseholmen i København. Ifølge politiets sigtelse kom Bille alvorligt til skade, da han blev ramt i den ene underarm, men han er uden for livsfare.

Efter episoden anholdt politiet den 30-årige mand og den 23-årig kvinde. Manden er søn af en rocker, mens kvinden er model.

En dommer i Københavns Byret bestemte onsdag, at deres anholdelse skulle udstrækkes i tre døgn. Uden den beslutning ville de to skulle løslades inden 24 timer.

Efter tre dages yderligere efterforskning er Københavns Politi nået frem til, at der ikke er grundlag for at holde de to yderligere indespærret.

/ritzau/