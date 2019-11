En mand er idømt ti års fængsel for røveriforsøget mod fodboldstjernerne Mesut Özil og Sead Kolasinac.

Røveriforsøget mod de to Arsenal-spillere Mesut Özil og Sead Kolasinac resulterede fredag i, at en mand blev idømt ti års fængsel.

Det skriver AFP.

Straffen blev idømt i Harrow Crown Court fredag, hvor en dommer beskrev manden, som er 30-årige Ashley Smith, som værende særdeles velkendt af politiet.

Ifølge dommeren har den idømte mand skrabet 20 domme til sig i 38 sager, siden han var 24 år.

Manden havde erkendt sig skyldig i at forsøge at stjæle kostbare genstande fra fodboldstjernerne 25. juli i den nordvestlige del af London.

I oktober erkendte en medgerningsmand sig skyldig i samme sag, og i den sag vil der falde dom senere, skriver AFP.

Sagen har været meget omtalt, da de to fodboldspillere er særdeles kendte, og allerede dagen efter røveriforsøget florerede videobilleder fra overvågningskameraer på de sociale medier.

Her kunne man se Kolasinac jagte de to røvere, og holdkammeraten Özil beskrev siden Kolasinac som virkelig modig i situationen.

Politiet arresterede et par uger efter røveriforsøget to mænd uden for Özils hjem.

Da Arsenal indledte sæsonen i Premier League valgte klubben at lade de to spillere sidde over af sikkerhedsmæssige årsager.

/ritzau/