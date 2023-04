Lyt til artiklen

FC Helsingør har på sin hjemmeside delt et minde om Tom Lund Ewald, der døde fredag aften, da han overværede kampen mellem Helsingør og Næstved.

Tom Lund Ewald var en ildsjæl i klubben gennem de sidste 13 år.

Han fik et ildebefindende og efterfølgende hjertestop i pausen af kampen. Lægerne kunne ikke redde hans liv.

1. divisionskampen blev aflyst som følge af det tragiske dødsfald.

»Det er med tungt hjerte, at vi i dag kan meddele, at hændelsen på Helsingør Stadion under gårsdagens kamp mod Næstved involverede et utroligt værdsat og betydningsfuldt medlem af FC Helsingør-familien,« skriver klubben.

»Omstændighederne er tragiske, og alle involverede er utroligt berørte og føler med Toms nærmeste, heriblandt hans kone og tre børn, hvoraf hans ene søn Christian var til stede på stadion, idet han vikarierede som stadionspeaker.«

»Tom var omgivet af venner og familie og tog herfra i sin helt egen ånd. Han arbejdede for klubben, han elskede, og skulle selvfølgelig også herfra i forbindelse med en fodboldkamp på Helsingør Stadion.«

Hjemmeholdet FC Helsingør førte opgøret med 1-0 efter de første 45 minutter. Det er fortsat uvist, hvornår kampen skal færdigspilles.

»I sådanne situationer er fodbold jo så uendelig ligegyldigt, og det eneste rigtige at gøre i den situation er selvfølgelig at aflyse kampen. Det er enormt trist,« fortalte Finn Moseholm, bestyrelsesformand i FC Helsingør, fredag til Helsingør Dagblad.