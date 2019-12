Politiet i Manchester har foretaget en anholdelse, der knytter sig til en episode af racistisk karakter på Etihad Stadium lørdag aften, hvor Manchester-klubberne City og United tørnede sammen.

Sky News Breaking skriver på Twitter, at politiet har anholdt en mand i sagen.

Lørdagens lokalopgør blev skæmmet af en tilskuer, som i anden halvleg angiveligt rettede abelyde mod Uniteds brasilianske midtbanespiller Fred. Også Jesse Lingard menes at have været offer for racisme under kampen.

Det har altså nu fået det første efterspil.

Der blev kastet lightere og råbt racistiske ting efter brasilianske Fred. Foto: OLI SCARFF Vis mere Der blev kastet lightere og råbt racistiske ting efter brasilianske Fred. Foto: OLI SCARFF

Begge klubber reagerede skarpt på racismen efter kampen.

Står det til Manchester Uniteds manager, Ole Gunnar Solskjær, bør den pågældende person have forbud mod nogensinde igen at blive lukket ind til en fodboldkamp.

Manchester City var hurtig til at fordømme hændelsen, som cirkulerer på en video på sociale medier. City oplyste, at klubben samarbejder med politiet om at identificere tilhængeren.

Nogle personer, som kastede genstande ned mod Fred, da han skulle tage et hjørnespark, forsøger klubben også at få sat navne på.

I en erklæring skriver Manchester City, at "klubben har en nultolerancepolitik vedrørende alle former for diskrimination. Enhver, som bliver fundet skyldig i racistiske ytringer, vil blive udelukket fra klubben for livstid".

United vandt kampen med 2-1.

/ritzau/