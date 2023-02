Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Manchester United var bagud 0-1, men vandt 2-1 hjemme over FC Barcelona og er videre i Europa League.

Manchester United er klar til ottendedelsfinalen i Europa League efter stormødet med FC Barcelona.

I torsdagens returkamp på Old Trafford vandt den engelske storklub med 2-1 efter at have været bagud med 0-1 ved pausen.

For en uge spillede de to hold 2-2 i Barcelona, og United avancerer derfor fra 16.-delsfinalerne med samlet 4-3.

Det var brasilianerne Fred og Antony, der scorede for hjemmeholdet som modsvar på Robert Lewandowskis åbningsmål for gæsterne.

Andreas Christensen spillede hele kampen for Barcelona og havde rigeligt at se til, men slap hæderligt fra det.

Den danske landsholdsspiller og hans holdkammerater må nu rette fokus på de hjemlige turneringer. Sådan så det ellers ikke ud efter et kvarters spil, hvor holdet tog føringen i Manchester.

United-anfører Bruno Fernandes havde allerede brændt en friløber, og han dummede sig også i den anden ende.

Unødvendigt rev han Alejandro Balde omkuld i feltet, og selv om Barcelona-backen ikke gjorde meget for at blive stående på benene, var dommer Clément Turpin ikke i tvivl om at fløjte straffespark.

David De Gea fik handsken på, men den spanske målmand, der har en sløj statistik på straffespark, havde ikke en stærk nok hånd til at holde Lewandowskis forsøg ude af netmaskerne.

I pausen blev livlige Antony sendt på banen i stedet for stationære Wout Weghorst, og indskiftningen af den afblegede brasilianer gjorde kun hjemmeholdet godt.

Først var det dog en anden brasilianer, der kom i fokus. Halvandet minut efter pausen udlignede Fred. Han modtog bolden på kanten af feltet, og på sin anden berøring hamrede han den i mål med skinnebenet.

I 73. minut bragte Antony så Old Trafford i ekstase, da han fornemt halvflugtede bolden i mål.

Scoringen afgjorde dobbeltmødet, og nu er Christian Eriksens klub med i bowlen, når der fredag trækkes lod til ottendedelsfinalerne i Europas næstbedste klubturnering.

/ritzau/

Du kan genopleve Europa League-kampen i LIVE-bloggen her: