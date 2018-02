Manchester United vandt lørdag 2-0 over Huddersfield, og det var manager José Mourinho glad for. Knap så glad var han for stemningen på hjemmebanen Old Trafford.

I betragtning af at der var 76.000 tilskuere, at der godt kunne have været mere entusiasme og en bedre stemning på stadion.

»Det er jo ikke ligefrem Portsmouth det her,« sagde José Mourinho ifølge ESPN.com

»Jeg kan huske, dengang Portsmouth var i Premier League. Sådan et lille stadion og en fantastisk stemning og larm. Her er lidt stille, hvis man sammenligner. Og det er ikke meget, meget entusiastisk,« sagde José Mourinho.

»På den anden side set kan spillerne rigtig godt lide at spille på hjemmebane,« tilføjede portugiseren.

Det er ikke første gang, José Mourinho udtrykker sin utilfredshed med Manchester Uniteds publikums præstation.

Det skete både efter sejren på 2-0 over Leicester i august og efter sejren på 1-0 over Tottenham i oktober.

José Mourinho er heller ikke den første, der har bemærket, at atmosfæren har ændret sig i Premier League i de senere år. Det mærkes især hos de største klubber, der har mange tilskuere, som de mere passionerede fans kalder turist-fans. Det er folk, der kommer fra andre lande og verdensdele, og som ikke kender sangene og traditionerne blandt publikum.

For år tilbage pegede også den tidligere Manchester United-anfører Roy Keane på, at der er bygget flere loger til VIP-gæsterne.

»Og der sidder de jo bare og spiser reje-sandwich,« som den iltre irer udtrykte det.

Til denne lørdags kamp mod Huddersfield blev det iøvrigt bemærket, at José Mourinho havde valgt at droppe den dyre Paul Pogba, som havde en mindre heldig dag, da Manchester United tidligere på ugen tabte 0-2 på udebane mod Tottenham.

»Men det var nu ikke en straffeaktion. Jeg besluttede mig for at give spilletid Scott McTominay, fordi han er et stort talent. Paul Pogba er en af de bedste midtbanespillere i hele verden, og han kom jo også på banen i anden halvleg og gjorde det glimrende. At han må starte en enkelt kamp på bænken, dør han ikke af,« sagde José Mourinho, der havde lidt dårlige nyheder på personalefronten.

Marouane Fellaini blev nemlig skadet i føromtalte kamp mod Tottenham.

»Han er blevet knæskadet igen. Han er ikke ude resten af sæsonen - slet ikke. Jeg forventer, han er tilbage i slutningen af marts,« sagde José Mourinho.

