En 4-1-sejr over Swanseas U23-hold er selvfølgelig en sejr, men når den står alene, virker den ikke helt usædvanlig.

Det var den dog alligevel for Manchester United-talentet Max Taylor, som gjorde comeback på fodboldbanen efter mange måneder væk fra grønsværen.

Det har uden tvivl været rørende for den blot 19-årige spiller, og det var der en ganske tragisk grund til. SE HANS INSTAGRAM-OPSLAG LÆNGERE NEDE I ARTIKLEN.

Først på året fik Max Taylor og resten af hans familie den frygtelige besked, at han var blevet diagnosticeret med kræft.

Heldigvis er han kommet sig siden og har fået comeback på fodboldbanen.

Derefter fulgte en lang periode i kemoterapi, men den har spilleren lykkeligt lagt bag sig. Mandag var så den helt store dag, hvor Taylor var tilbage for Manchester Uniteds U23-hold.

Efter 37 minutter erstattede han holdkammeraten Teden Mengi, som pådrog sig en skade.

'Hvilken følelse at være tilbage på banen med drengene og få en 4-1-sejr. #starten,' skriver Max Taylor på Instagram.

Den unge midterforsvarsspiller, der beskrives som værende en ‘hård, aggressiv forsvarer, som er god i hovedspillet’, vendte tilbage på træningsbanen sidste måned.

Vis dette opslag på Instagram What a feeling to be back on the pitch with the boys and get a 4-1 win #thebeginning Et opslag delt af Max Taylor (@maxtaylor00) den 21. Okt, 2019 kl. 1.31 PDT

»Jeg føler mig enormt stolt og glad over at være tilbage på træningsbanen med mine holdkammerater og venner,« sagde han til ManUtd.com.

»Uden den uvurderlige støtte fra min familie, holdkammerater, og selvfølgelig fra sygeplejerskerne og lægerne, ville mit comeback til træningen på nuværende tidspunkt ikke have været muligt.«

Max Taylor kom til Manchester United i 2014 efter succesfulde prøvetræninger.

I 2018-2019-sæsonen kom han op i U23-truppen efter at have spillet for klubbens U18-hold.