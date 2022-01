En vild historie ruller i de engelske medier.

Det er Manchester United-stjernen Mason Greenwood, der bliver beskyldt for at have udøvet vold og seksuelt overgreb mod sin kæreste Harriet Robson.

Hun har selv lagt en række billeder op af skader, og i teksten skriver hun, at man kan se, hvad kæresten har gjort ved hende.

Du kan se billederne her.

Samtidig har hun også udgivet en rystende lydfil, hvor hun er i et skænderi med en mand, der formodes at være Mason Greenwood.

I lydfilen kan man høre kvinden sige, at hun ikke ønsker at have sex, mens manden svarer: 'Jeg er fucking ligeglad med, hvad du vil'.

Derefter truer manden hende med, at hun ikke skal nægte ham sex igen, og at han egentlig havde spurgt hende høfligt inden.

Hør det her.

Manchester United har reageret på sagen og skriver i en pressemeddelelse:

»Vi er opmærksomme på de billeder og beskyldninger, der cirkulerer på de sociale medier. Vi vil ikke komme med yderligere kommentarer, før fakta er blevet fastslået. Manchester United tager afstand for enhver form for vold.«

Siden er videoerne og billederne blevet slettet fra Harriet Robsons sociale profiler.