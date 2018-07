Når der ikke spilles fodbold på træningslejren, skal tiden jo gå med et eller andet.

Og for Manchester United er valget faldet på en meget spøjs kombination.

Premier League-holdet er i øjeblikket på træningslejr i USA, hvor den chilenske stjerne Alexis Sanchez i øvrigt har besvær med at komme til, og her United-spillerne hygget sig med det familievenlige spil 'Hungry Hungry Hippos'.

Hygget sig er måske så meget sagt, for rent faktisk har en række af spillerne forsøgt sig at sætte verdensrekord i spillet. Normalt spiller mellem to og fire spillere, hvor man styrer hver sin flodhest. Der bliver smidt en masse små bold ind i midten af spillet, og så gælder det om at skrabe så mange bolde til sig med sin flodhest.

For United-spillerne handlede det så om enkeltvis bare at få ryddet pladen for bolde hurtigst muligt. Og det var Axel Tuanzebe hurtigst til. Faktisk så hurtig, at han satte en ny verdensrekord i tiden 17,36 sekunder ifølge The Sun.

Det hele blev overvåget af en repræsentant fra Guinness World Records, som det kan ses på et billede fra Tuanzebes Instagram herunder.