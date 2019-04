Manchester United-spilleren Eric Bailly led et stort knæk i søndagens opgør mod Chelsea.

Udover, at håbet om top fire for Ole Gunnar Solskjærs mandskab svandt betydeligt ind, måtte Manchester United også se den 25-årige ivorianer udgå.

Forsvarsspilleren Eric Bailly pådrog sig nemlig det, der lignede en slem skade, da Manchester United søndag spillede 1-1 mod Chelsea i Premier League.

Bailly måtte hjælpes fra banen efter et sammenstød med en Chelsea-spiller i anden halvleg, tydeligvis i store smerter. Og i omklædningsrummet knækkede Manchester United-spilleren sammen.

Eric Bailly måtte hjælpes fra banen. Foto: PAUL ELLIS Vis mere Eric Bailly måtte hjælpes fra banen. Foto: PAUL ELLIS

Ifølge mediet The Sun brød Bailly nemlig grædende sammen i omklædningsrummet på grund af skaden.

Selvom den endelige dom over omfanget af Baillys skade endnu er ukendt, så er tegnene ikke gode. Øverst i artiklen kan du se klippet, hvor Bailly bliver skadet og efterfølgende bæres fra banen.

Flere medier melder om en potentiel korsbåndsskade, der i værste fald kan koste ham deltagelse ved Africa Cup of Nations.

Ole Gunnar Solskjær meldte efter opgøret søndag ud, at Bailly skal scannes mandag for at vurdere skadens omgang.