Manchester United har været altdominerende, siden Ole Gunnar Solskjær overtog managerposten. Tirsdag klarede de akkurat frisag i Solskjær-time, da de røde djævle sikrede 2-2 mod Burnley.

Manchester United startede ellers bedst, hvor Marcus Rashford efter 10 minutter var tæt på at sende United videre mod toppen i Premier League. Men han sparkede fra tæt hold bolden forbi stolpen.

Senere i første halvleg blev det så Paul Pogbas tur til at få Old Trafford til at eksplodere, da han sendte bolden i mål. Men det blev hurtigt annulleret, da franskmanden var offside.

Alt tydede på endnu en sejr - niende i streg - under den norske mirakelmager. Men Burnley ville det anderledes.

Syv minutter inde i anden halvleg gjorde Ashley Barnes det til 1-0, da Andreas Pereira skulle drible bag om støttebenet i forsvaret. Barnes snuppede klogt bolden, spillede ét-to og hamrede den op i nettaget bag de Gea.

Værre blev det i 80. minut, da United-forsvaret havde lagt sig mere eller mindre til at sove. Chris Wood stod helt umarkeret med to meter til målet - og så var det en formsag at heade 2-0-scoringen i mål.

Manchester United gav sig dog ikke så let. I 87. minut reducerede Paul Pogba iskoldt på et straffespark - og så kom der for alvor blod på tanden.

I to minutters overtid kom den ellers udskældte forsvarsspiller Victor Lindelöf Solskjær til undsætning. Et hovedstød fra Alexis Sanchez blev reddet på stregen, og så kunne svenskeren sende bolden i nettet til 2-2.

Dermed fik Ole Gunnar Solskjær sit første pointtab som United-manager. Men det er nok stadig for tidligt at tale om et varmt trænersæde og endnu en fyring. Trods alt.